"Chroniques criminelles" : Famille massacrée, l’affaire qui a secoué la Belgique sur TFX samedi 23 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 21 août 2025 261
Samedi 23 août 2025 à 21:05 sur TFX, Karine Ferri vous proposera de décrevoir un numéro inédit du magazine "Chroniques criminelles" : « Famille massacrée : l’affaire qui a secoué la Belgique ».

Cette enquête inédite de "Chroniques Criminelles" nous entraine en Belgique, en plein cœur de Bruxelles.

En juin 2017, trois corps massacrés à coup de couteau sont découverts dans un entrepôt de tissus. Rapidement, la police détermine qu’il s’agit de trois membres d’une même famille, les Storme. Il y a le père, la mère et leur fille. Une famille de notables belges, apparemment sans histoires.

Ils découvrent aussi que le fils de 19 ans, Léopold, a miraculeusement échappé au massacre… A moins qu’il n’ait quelque chose à voir avec le drame ? Soupçonné, arrêté et accusé, il clame son innocence et affirme être un survivant. Alors, victime d’une effroyable erreur judiciaire ou psychopathe manipulateur ?

Principaux intervenants :

  • Jean-Michel Lemoine : Commissaire de police et directeur d’enquête
  • Xavier Breuls : Commissaire de police technique et scientifique
  • Bernard Dauchot : Procureur général
  • Dominique Demoulin : Journaliste RTL TV, spécialiste des faits divers
  • Denis Bosquet : Avocat des parties civiles
  • Jean-Philippe Mayence : Avocat de la Défense
  • Karin Gérard : Présidente de la cour d’assises.
