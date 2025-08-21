"Chroniques criminelles" : Famille massacrée, l’affaire qui a secoué la Belgique sur TFX samedi 23 août 2025

Cette enquête inédite de "Chroniques Criminelles" nous entraine en Belgique, en plein cœur de Bruxelles.
En juin 2017, trois corps massacrés à coup de couteau sont découverts dans un entrepôt de tissus. Rapidement, la police détermine qu’il s’agit de trois membres d’une même famille, les Storme. Il y a le père, la mère et leur fille. Une famille de notables belges, apparemment sans histoires.
Ils découvrent aussi que le fils de 19 ans, Léopold, a miraculeusement échappé au massacre… A moins qu’il n’ait quelque chose à voir avec le drame ? Soupçonné, arrêté et accusé, il clame son innocence et affirme être un survivant. Alors, victime d’une effroyable erreur judiciaire ou psychopathe manipulateur ?
Principaux intervenants :
- Jean-Michel Lemoine : Commissaire de police et directeur d’enquête
- Xavier Breuls : Commissaire de police technique et scientifique
- Bernard Dauchot : Procureur général
- Dominique Demoulin : Journaliste RTL TV, spécialiste des faits divers
- Denis Bosquet : Avocat des parties civiles
- Jean-Philippe Mayence : Avocat de la Défense
- Karin Gérard : Présidente de la cour d’assises.