"90' Enquêtes" avec la Police de Perpignan sur TMC dimanche 24 août 2025 (vidéo)

Dimanche 24 août 2025 à 21:15, Tatiana Silva vous proposera de voir ou de revoir sur TMC le numéro du magazine “90' Enquêtes” : « Alcool, trafics, conflits familiaux : opérations coup de poing pour les policiers de Perpignan ».

Perpignan, une ville de 120 000 habitants où il fait bon vivre, nichée entre la Méditerranée et les Pyrénées. Du soleil 300 jours par an, le charme de ses petites ruelles et de ses monuments historiques… mais pas seulement !

Perpignan est régulièrement classée parmi les 10 villes les plus pauvres de France ! Et la délinquance y est quotidienne. Alors, près de 200 policiers municipaux se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7. Pour faire face à la petite délinquance et aux incivilités du quotidien, la police municipale s’est dotée d’une brigade VTT. Une quinzaine d’hommes rapides, efficaces et ultra mobiles pour intervenir en centre-ville.

Vous allez aussi découvrir le travail d’une unité spéciale, le GOST, le Groupe opérationnel de soutien tactique, armé et formé pour des missions particulières, notamment la lutte contre le trafic de drogue qui gangrène la ville. Face aux dealers, le GOST multiplie les opérations coups de poing.

Enfin, vous suivrez les policiers de la nouvelle brigade de nuit, créée il y a moins de deux ans. Avec les nombreux bars et une tradition de vie nocturne très vivante, ils doivent intervenir chaque soir sur de nombreux conflits souvent liés à l’abus d’alcool.