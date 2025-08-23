"13h15 le samedi" : Elise et Louis, main dans la main ce 23 août 2025 sur France 2

À redécouvrir ce 23 août 2025 sur France 2 dans "13h15 le samedi", « Main dans la main », un document signé Romain Potocki, Nassim El Mounabbih, Yoën Cousot-Paoli et Manoé David.

Elise et Louis sont tous les deux handicapés à cause d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Fous amoureux, ils se reconstruisent ensemble et réalisent petit à petit tous leurs rêves. Les équipes de "13h15" les ont suivis alors qu'ils concrétisaient l'un d'entre eux, devenir parents.

Elise avait 27 ans quand elle a fait un AVC, Louis en avait 24. Elle y a laissé son côté gauche, il a perdu le côté droit et aussi la parole. Après des mois de rééducation, ils se sont rencontrés, sont tombés amoureux et ont décidé de vivre ensemble.

Les équipes de "13h15" les avaient suivis entre 2019 et 2022, pour suivre leur reconstruction, à deux. Ils venaient de déménager près de Genève, en Suisse. Elle était médecin, lui travaillait au ministère de la Santé. Mais Elise et Louis se sont lancé un nouveau défi, le plus beau de tous : devenir parents.

Six ans après leur rencontre, Elise est tombée enceinte. Un événement que le jeune couple attendait depuis longtemps et qui les rend on ne peut plus heureux. Mais après une grossesse "idéale", l’accouchement approche et, avec lui, une certaine anxiété. Comment prendre soin d’un nouveau-né quand on n'a qu’une seule main valide ? Comment continuer à rééduquer son corps quand, comme Elise, ces exercices prennent chaque jour deux heures ? Et quel impact aura l’arrivée du bébé sur les cerveaux des deux jeunes parents, alors que les séquelles invisibles d’un AVC sont décuplées par la fatigue ?

Du dernier mois de grossesse à la reprise du travail, en passant par le spectacle comique que monte Louis pour parler de son aphasie, les équipes de "13h15" ont suivi pendant six mois la transformation d’Elise et Louis en parents. Ou comment pratiquer au plus haut niveau ce qu’ils n’ont jamais cessé de faire depuis leur accident : s’adapter.