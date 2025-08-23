recherche
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Patricia Bouchon sur France 2 samedi 23 août 2025

samedi 23 août 2025
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Patricia Bouchon sur France 2 samedi 23 août 2025

Samedi 23 août 2025 à 14:30, Marie Drucker vous proposera de revoir le numéro du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Patricia Bouchon.

Le 14 février 2011. Comme chaque jour, Patricia Bouchon, mère de famille de 49 ans qui travaille comme secrétaire dans un cabinet d’avocats, part aux aurores faire son jogging. Elle ne rentrera pas au pavillon familial situé à Bouloc, petit village proche de Fronton.

Accident ? Enlèvement ? C’est le début d’une longue enquête et d’un emballement médiatique rare.

Après de nombreuses fausses pistes, les investigations vont mettre en cause un homme contre qui la justice a rassemblé des éléments graves et concordants. Jusqu’au procès, ces éléments vont être contestés.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 25 au 29 août 2025 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 25 au 29 août 2025 sur TF1

23 août 2025 - 11:59

