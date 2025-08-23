"13h15, le samedi" : Une saison au pic Saint-Loup ce 23 août 2025 sur France 2

À redécouvrir ce 23 août 2025 sur France 2 dans "13h15, le samedi", « Une saison au pic Saint-Loup », un reportage signé Jérôme Mars, Marion Banchais, Tiphaine Honoré et Oktay Sengul.

Balcon sur la Méditerranée, le pic Saint-Loup tient une place à part dans le cœur des habitants de l’Hérault et de tous les Français. Site exceptionnel sur les contreforts des Cévennes, l’un de ses sentiers a même été élu "randonnée préférée des Français" en 2020.

"13h15 le samedi" vous emmène cette semaine explorer cette montagne au nord de Montpellier.

Il surplombe Montpellier et la région des Garrigues du haut de ses 658 mètres d’altitude. Le pic Saint-Loup s'est fait un nom pour ses spots de randonnée et d'escalade, le château de Montferrand sur sa crête, son sol riche en calcaire, mais aussi et surtout pour ses vignobles. Les vins du Pic Saint-Loup bénéficient en effet d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) spécifique depuis septembre 2016.

Entre épisodes cévenols et canicules estivales, le pic Saint-Loup connaît, comme la France entière, des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Les équipes de "13h15 le samedi" sont parties en balade au pied de cette montagne entre la Méditerranée et les Cévennes.

C'est un site exceptionnel, situé à 30 kilomètres au nord de Montpellier, dont l'un des sentiers a été élu "randonnée préférée des Français" en 2020. Au pied du pic Saint-Loup s’étend un vignoble bordé de garrigue et de chênes verts.

En 2023, comme partout en France, l'été a été très chaud et le réchauffement climatique est un véritable défi pour les viticulteurs. Stéphane est vigneron, Marion est botaniste et tous les deux sont amoureux de cet endroit. Ils tentent d’y préserver un fragile équilibre entre l’homme et la nature.