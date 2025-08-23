"Reportages découverte" : Vivre de sa passion, rêve et réalité sur TF1 dimanche 24 août 2025

Dimanche 24 août 2025 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" « Vivre de sa passion : rêve et réalité » réalisé par Cathelyne Hemery.

Pandémie, baisse du pouvoir d’achat ou changement climatique, aujourd’hui de plus en plus de français sont prêts à tout plaquer pour changer de vie et réaliser leur rêve. Jeunes ou moins jeunes, ils décident brutalement de renoncer à la carrière qui s’offre à eux pour prendre des risques, donner du sens à leur vie, vivre leur passion.

Une gendarme qui devient chanteuse ; un ingénieur dans l’industrie pharmaceutique qui monte un club de plongé aux Antilles ou une prof d’anglais qui se reconvertit en éleveuse d’alpagas… pendant près d’un an une équipe de "Reportages découverte" a suivi des françaises et des français qui franchissent le cap !

Eloïse a 23 ans, elle est gendarme, brigadier-chef à la caserne de Villeneuve d’Ascq et elle a une passion secrète : elle rêve de devenir chanteuse. Elle a été présélectionnée il y a 2 ans dans une émission de télé-crochet ; et même si elle n’a pas gagné, elle ne pense plus qu’à cela : enregistrer en studio ses chansons et se produire sur scène. Elle est prête à tout lâcher si le succès est au rendez-vous. « Je rêve de pouvoir un jour en faire mon seul métier, j’y crois dur comme fer. On verra ce que l’avenir me réserve mais j’y crois ! ». Cela tombe bien dans quelques mois elle sera invitée à se produire devant plusieurs milliers de personnes.

Gilles, lui, est ingénieur dans l’industrie pharmaceutique. En secret il nourrit un rêve : faire de la plongée sous-marine son métier. A 52 ans, soutenu par son épouse Carole, il a décidé de sauter le pas, a quitté son job et vient de passer son diplôme d’Etat de plongée sous-marine. Ecolo convaincu, il a un projet fou : faire construire un bateau électro-solaire non pollueur et en faire sa base de plongée en Martinique : « Au départ c’était un rêve, puis le rêve est devenu une idée et l’idée s’est transformée en projet ! ». Mais entre le projet et la réalité Gilles va être confronté à quelques contraintes économiques pas toujours agréables.

Juliette, 41 ans, est professeur d’anglais au collège de Montebourg, dans le Cotentin. Il y a deux ans, au cours d’un voyage dans les montagnes vosgiennes, elle a eu un coup de foudre pour les alpagas « Ce jour-là il y a eu comme un courant électrique entre les alpagas et moi, ce fut comme une évidence ! ». Elle a décidé de tout faire pour se consacrer à l’élevage de ces animaux. Elle enchaine les formations et quand elle sera prête, elle abandonnera l’éducation nationale. Son mari Pierre-Laurent la soutient dans son projet. Leurs trois enfants sont enthousiastes.

Eloïse, Gilles et Juliette sont tous les trois portés par leur passion et l’envie de vivre une aventure qu’ils jugent davantage en adéquation avec leurs convictions et leur recherche de sens … peu importe les risques.

Mais avant de voir leur rêve se réaliser, ils devront jongler avec les imprévus et connaitre de nombreuses désillusions.