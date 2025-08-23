"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 24 août 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Un été à Agde

C'est la station balnéaire la plus grande de France. Campings démesurés, animations étonnantes, restaurateurs sous pression : ils jouent leur année en quelques semaines.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Vendeurs superstars en Chine

Ils écoulent des milliers de produits sur les réseaux sociaux en direct.

19:30 Le portrait de la semaine

Marine

La gagnante de la "Star Academy" raconte comment elle vit sa soudaine notoriété dans le Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara.