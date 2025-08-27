"Enquête d'action": Alerte sur les plages, les CRS en première ligne sur W9 vendredi 29 août 2025

Vendredi 29 août 2025 à 21:10 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Alerte sur les plages : les CRS en première ligne ».

Chaque été, près de 300 CRS sont appelés en renfort sur les plages du littoral méditerranéen. En appui aux brigades de policiers, de pompiers et de sauveteurs déjà sur place, ils veillent sur les vacanciers et garantissent leur sécurité. Leurs principales missions se déroulent sur la plage et au large. Parmi leurs hantises, on retrouve le risque de noyade : chaque année, en France, environ 300 personnes perdent la vie en mer. 1 intervention sur 3 des sauveteurs se termine en drame. Les CRS n’hésitent pas à épauler les pompiers et les urgentistes lorsqu’un homme est ramené sur la plage par sa femme et des touristes, alors qu’il n’arrivait plus reprendre pied.

Sur la plage, c’est la chasse aux incivilités : jets de détritus, consommation de stupéfiants, vendeurs à la sauvette : rien n’échappe au brigadier-chef Alexandre et au major Franck. À Valras-Plage, un homme, qui paraît en état d’ivresse, va mettre les nerfs des policiers à rude épreuve : le ton monte et le fauteur de troubles se montre de plus en plus menaçant. Les agents n’ont pas le choix : il sera embarqué au poste par la manière forte !

Sur la Côte d’Azur, Saint-Tropez attire des touristes fortunés du monde entier. Des cibles de choix pour les malfaiteurs, mais aussi une clientèle qui se croit parfois au-dessus des lois. À l’image de ce propriétaire de yacht qui a menacé le chauffeur d’un bateau-taxi avec un jéroboam de vin : l’homme n’aurait pas apprécié le retard du skipper. Une situation qui prête à sourire, mais qui aurait pu dégénérer sans l’intervention des policiers.