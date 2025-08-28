"Echappées Belles" : Haute-Garonne, un week-end à Toulouse samedi 30 août 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 30 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Tiga vous emmène en Haute-Garonne pour un week-end à Toulouse.

La Haute-Garonne est le département le plus long de France. Le territoire s’étend du Nord au Sud sur 200 km jusqu’à la frontière espagnole et offre ainsi une grande variété de paysages et de cultures.

Toulouse, capitale de l’Occitanie, est son poumon économique et démographique avec une agglomération d’un million d’habitants qui concentre la moitié de la population du département. Le reste du territoire se compose de nature et de petits villages charmants, de la plaine du Lauragais traversée par le célèbre canal du midi, jusqu’aux hautes montagnes des Pyrénées autour de Bagnères-de-Luchon. Sans oublier la Via Garona, voie antique qui longe la

Garonne sur 170 km et traverse quasi tout le département.

Le fleuve est un élément incontournable dans l’identité du département, à la fois ressource économique évidente, il offre aux passionnés de nature, tournés vers un tourisme vert, de nombreuses sources d’activités.

Tiga débute justement son week-end sur l’eau depuis Toulouse pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre, aiment et protègent la Haute-Garonne.

Les reportages diffusés :

Toulouse, la ville rose vue des toits.

Le rugby de village.

Saint-Bertrand-de-Comminges.

La haute montagne Pyrénéenne, l’aventure accessible.

Le brame du cerf.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - Madagascar et ses trésors naturels".