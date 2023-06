"Echappées Belles" : « Madagascar et ses trésors naturels » sur France 5 samedi 17 juin 2023 - Vidéo

Samedi 17 juin 2023 à 21:00, France 5 vous proposera un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène à Madagascar à la découverte de ses trésors naturels.

Parti à la découverte du Nord de Madagascar, Jérôme Pitorin va pouvoir étancher sa soif de dépaysement à travers la découverte d’une faune et d’une flore endémiques, des paysages variés et étonnants et bien entendu, ses habitants et la culture locale. Et justement, qui sont les garants de la préservation des richesses malgaches ?

Pour y répondre, Jérôme va s’immerger dans les eaux turquoise de Nosy Be, puis s’éloignera des côtes pour découvrir les terres de cultures intérieures où il rencontrera le peuple malgache plus reculé et ses richesses culturelles.

Du décor paradisiaque de l’île aux parfums aux effluves d’Ylang-Ylang, aux plantations de cacao ancrées au cœur des terres, en passant par la vie culturelle et animée auprès des enfants de Diego Suarez, vestige de l’époque colonial, Jérôme se plongera dans un nouveau voyage plein de belles promesses.

C’est au cœur d’une île teintée d’histoire et d’un véritable dynamisme culturel que notre globe-trotteur s’aventure !

Les reportages diffusés :

Le delta de Betsiboka.

Aux racines de la cuisine malgache

Jeunesse entrepreneuse

Former les forces vives de l'agriculture

Pêcheurs-protecteurs

Sauver la forêt.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Echappées belles : Les villages blancs d'Andalousie ».