"Quotidien" lundi 1er septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 1er septembre 2025 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 1er septembre 2025 :

Triangle des Bermudes, pour le tube de l'été "Charger".

Isabelle Ithurburu et Jean-Michel Lartot, pour la Coupe du monde de rugby féminine.

Sylvain Estibal, réalisateur du film « Papamobile » avec Kad Merad.