"Quotidien" lundi 1er septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 1er septembre 2025 :
Triangle des Bermudes, pour le tube de l'été "Charger".
Isabelle Ithurburu et Jean-Michel Lartot, pour la Coupe du monde de rugby féminine.
Sylvain Estibal, réalisateur du film « Papamobile » avec Kad Merad.