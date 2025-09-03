recherche
"C à vous" mercredi 3 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

mercredi 3 septembre 2025
"C à vous" mercredi 3 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 3 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 3 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Vote de confiance : comment la probable chute de François Bayrou contrarie les plans de Bruno Retailleau.

Nathalie Schuck, grand reporter au service politique du magazine Le Point et autrice du livre "Le Cardinal" aux éditions Robert Laffont.

Suicide d'une directrice d'école : son ami témoigne

Christophe Tardieux, enseignant et auteur de bandes dessinées, avait raconté l'histoire de cette directrice dans sa BD intitulée « Cas d'école » en 2020 (Les Équateurs).

20:00 C à vous, la suite

Pierre Arditi et Nicolas Briançon, pour la pièce de théâtre “Je me souviendrai… de presque tout”.

Adélaïde de Clermont Tonnerre, pour le livre “Je voulais vivre”.

Grégory Crozier et Karin Joly, détenteurs du record du monde en chute libre.

Dans la cuisine de C à vous

Victor Blanchet, chef du restaurant HALO, à Paris 2ème.

Dernière modification le mercredi, 03 septembre 2025 17:06
Magazines
