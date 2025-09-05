"Capital" spéciale rentrée : jusqu’où iront les nouveaux casseurs de prix ? dimanche 7 septembre 2025 sur M6

Dimanche 7 septembre 2025 à 21:10 sur M6, le magazine "Capital" proposera une enquête sur les grandes enseignes et les nouveaux acteurs du marché qui se battent pour attirer les clients en proposant des prix cassés.

La rentrée, c'est le moment des bonnes résolutions, mais surtout celui de faire de bonnes affaires. Inflation, pouvoir d'achat en berne... Dans ce contexte, les enseignes se livrent à une guerre sans merci pour attirer et retenir les clients.

Leclerc, Carrefour, Lidl : quelle carte fidélité vaut de l’or ?

Votre AirFryer à moitié prix, 20 % d’économies sur vos fruits et légumes, des cagnottes mirobolantes : gonfler votre pouvoir d’achat, c’est la grande promesse des cartes de fidélité. Alors que les clients n’ont jamais été aussi volatiles, Leclerc, Carrefour ou Lidl dépensent désormais des fortunes : cinq milliards d’euros par an, pour vous faire revenir encore et encore. Mais quel programme est le plus séduisant ? Et qui y gagne le plus : le client ou l’enseigne ?

Fort de ses quinze millions d’abonnés, Leclerc est le grand champion. Car il a compris avant tout le monde qu’un client fidèle c’est avant tout un client qui consomme plus : en moyenne + 50 %. Alors comment l’enseigne récupère-t-elle l’argent qu’elle nous offre ?

Face au leader, Carrefour a refondu son programme : réduction spéciale sur les marques distributeurs et surtout des promotions bien plus ciblées que vous ne l’imaginiez. Vous allez découvrir que nous ne sommes pas tous égaux face aux promos !

Et si l’infidélité était finalement le meilleur moyen de booster votre pouvoir d’achat ? Depuis Bordeaux, l’entreprise Fidme a réalisé un petit exploit : fusionner vos cartes pour vous proposer des promos géolocalisées !

Normal et B&M : les nouveaux rois du propre pas cher !

Pourquoi payer sa lessive 8 euros quand on peut s’offrir le même baril pour 3 euros seulement ? Shampoing, lessive, produits d’entretiens : sur ce marché qui pèse près de deux milliards d’euros par an, les champions du discount Action, Normal et B&M partent à l’assaut de la grande distribution. Alors que plus d’un Français sur deux limite ses achats de produit d’hygiène faute de budget, la chasse aux bonnes affaires est un sport national !

Chez B&M, la lessive et les gels douche sont des produits d’appel. Comment l’enseigne, qui a déjà ouvert cent-trente-cinq magasins en France, arrive-t-elle a dénicher des lots de grandes marques à prix cassés ?

Face à eux, Normal, le géant Danois, mise sur une petite révolution au rayon droguerie : des nouveautés chaque semaine et des produits tendance à tout petit prix. Où trouvent-ils leurs futurs best-sellers ?

Dans les Bouches-du-Rhône, une étonnante entreprise familiale s’est fait une spécialité de récupérer les fonds de cuves des géants de la lessive pour revendre la marchandise à prix cassé.

Qui sont ces nouvelles fées du logis qui arrivent à rincer toujours plus les prix ? Mais les produits que vous achetez sont-ils toujours les mêmes ?

Electro Dépôt / MDA : le match de l’électroménager discount

Des lave-linges, des TV ou un Airfryer à prix cassés : à la rentrée, qui ne cherche pas à décrocher les meilleures affaires pour s’équiper ? Deux nouveaux géants s’affrontent sur ce créneau : Electro Dépôt et MDA. Et chacun a sa méthode !

Electro Dépôt est désormais un réseau puissant de plus de cent magasins avec des marques distributeurs à prix bas toute l’année. Sur quels produits misent-ils pour réussir leur rentrée ?

MDA fait le pari inverse. Dans leur réseau de cent-quatre-vingts magasins, ils proposent surtout des grandes marques mais avec des opérations promo coup de poing. Comment négocient-ils les prix au plus bas ?

Face aux prix monstres des discounters, les grandes enseignes ont, elles aussi, lancé leur riposte : des appareils quasi neufs à -30 % toute l’année, voilà l’offre alléchante du reconditionné. Comment Fnac-Darty réussit à mettre la main sur ces produits de seconde vie ? Et est-ce un si bon plan qu’il y paraît ?