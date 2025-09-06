recherche
Magazines

Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 6 septembre 2025 à 19:25

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 6 septembre 2025 229
Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 6 septembre 2025 à 19:25

Samedi 6 septembre 2025 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 20:00 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Laurent Ruquier rendra hommage à Thierry Ardisson, le “pape de l’audiovisuel”, à qui il dédie sa première émission de la saison.

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Anthony Passeron, auteur.

Olivier Adam, écrivain.

Alex Vizorek, comédien.

Isabelle Gélinas, comédienne.

Swann Périssé, humoriste.

Garou, chanteur.

Dernière modification le samedi, 06 septembre 2025 15:47
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

06 septembre 2025 - 17:05

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

06 septembre 2025 - 17:05

A ne pas manquer...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 8 septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 3ème soirée sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 8 septembre 2025, voici ce qui va…

06 septembre 2025 - 15:20 L'amour est dans le pré

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL