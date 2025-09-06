Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 6 septembre 2025 à 19:25

Samedi 6 septembre 2025 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 20:00 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Laurent Ruquier rendra hommage à Thierry Ardisson, le “pape de l’audiovisuel”, à qui il dédie sa première émission de la saison.

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Anthony Passeron, auteur.

Olivier Adam, écrivain.

Alex Vizorek, comédien.

Isabelle Gélinas, comédienne.

Swann Périssé, humoriste.

Garou, chanteur.