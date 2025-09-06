"C à vous" samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 6 septembre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
Vote de confiance
À deux jours du vote de confiance à l’Assemblée nationale, François Bayrou accorde sa dernière interview télévisée à C à vous.
20:00 C à vous, la suite
Ali Rebeihi, Marina Carrère d’Encausse, Caroline Goldman pour une spéciale bien-être.
Marine pour un live en douceur.