recherche
Magazines

"C à vous" samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 6 septembre 2025 93
"C à vous" samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 6 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 6 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Vote de confiance

À deux jours du vote de confiance à l’Assemblée nationale, François Bayrou accorde sa dernière interview télévisée à C à vous.

20:00 C à vous, la suite

Ali Rebeihi, Marina Carrère d’Encausse, Caroline Goldman pour une spéciale bien-être.

Marine pour un live en douceur.

Dernière modification le samedi, 06 septembre 2025 17:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 8 au 12 septembre 2025 sur TF1

06 septembre 2025 - 16:53

Sur le même thème...

&quot;C dans l'air&quot; samedi 6 septembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

"C dans l'air" samedi 6 septembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

06 septembre 2025 - 16:23

A ne pas manquer...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 8 septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 3ème soirée sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 8 septembre 2025, voici ce qui va…

06 septembre 2025 - 15:20 L'amour est dans le pré

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL