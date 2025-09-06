"C à vous" samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 6 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 6 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Vote de confiance

À deux jours du vote de confiance à l’Assemblée nationale, François Bayrou accorde sa dernière interview télévisée à C à vous.

20:00 C à vous, la suite

Ali Rebeihi, Marina Carrère d’Encausse, Caroline Goldman pour une spéciale bien-être.

Marine pour un live en douceur.