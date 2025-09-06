"66 Minutes" dimanche 7 septembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Jeux vidéo : quand le plaisir vire à l’addiction

Jouer toute la nuit, s’isoler, décrocher de l’école : pour certains jeunes, les jeux vidéo ne sont plus un loisir, mais une échappatoire qui devient prison. Ce documentaire suit plusieurs patients souffrant d’addiction aux écrans, et engagés dans un programme de soin unique en France.

À travers le portrait de Charlotte, 20 ans, ou de Maxence, qui a quitté le lycée à 15 ans, ce reportage dévoile une réalité silencieuse mais grandissante. Troubles du comportement, phobie sociale, harcèlement scolaire : les jeux deviennent un refuge… jusqu’à l’overdose. Mais une clinique tente une approche inédite : soigner par le jeu, recréer du lien social et transformer une passion destructrice en tremplin professionnel.

Logements partagés : le bon plan immobilier ? –

Face à des taux de crédit en forte hausse, un marché bloqué et des prix toujours élevés, devenir propriétaire est devenu un rêve lointain pour beaucoup. Pourtant, certains Français ont trouvé une alternative : acheter à plusieurs.

Dans le Beaujolais ou les Cévennes, ils réinventent la propriété. Chacun son logement, mais des espaces communs, des frais partagés et une vie plus conviviale. Rénovation d’un château ou transformation d’une école, ces projets d’habitat partagé offrent des surfaces plus grandes à prix réduits… à condition de savoir vivre ensemble. Réunions collectives, décisions au consensus, gestion des conflits : ici, tout se décide en groupe. Une nouvelle manière d’acheter et d’habiter, qui pourrait bien inspirer d’autres familles.

Saint-Sébastien : le royaume des étoilés

À seulement trente minutes de la frontière française, Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol, attire chaque week-end des familles françaises venues se régaler… sans se ruiner ! Car ici, dans les bars à pintxos, les tapas basques se dégustent dès deux euros pièce. Une gastronomie conviviale, festive, ancrée dans le terroir, où même les enfants trouvent leur bonheur.

Mais derrière ces petites bouchées populaires, un autre visage se dessine : celui de la haute gastronomie. Avec dix-huit étoiles Michelin, Saint-Sébastien est l’une des villes les plus étoilées au monde. Et une véritable pépinière de talents. Parmi les figures emblématiques : Elena Arzak, à la tête du restaurant familial triplement étoilé. Héritière d’un savoir-faire transmis par son père, elle sublime les produits locaux, comme la kokotxa, joyau culinaire basque.

Nous plongerons aussi dans les coulisses du prestigieux Basque Culinary Center, où de jeunes Français, comme Abraham, investissent 12 000 euros pour décrocher leur rêve : devenir chef étoilé. Leur défi du jour ? Séduire Elena avec un menu digne des plus grands. Entre pintxos à petit prix, produits d’exception, cidre de glace raffiné et traditions vivantes comme les Txokos, clubs culinaires où l’on cuisine entre amis, Saint-Sébastien incarne une passion culinaire unique au monde.

18:40 66 Minutes Grand Format

Parcs d’attractions : ces fans prêts à toutes les folies !

Mariage dans un parc d’attractions, collection XXL de souvenirs, voyages à l’autre bout du monde… les passionnés de parcs n’ont plus de limites. Pour eux, un grand huit vaut bien un billet d’avion. Et une mascotte peut devenir témoin de mariage.

En France, les six-cents parcs de loisirs attirent plus de 70 millions de visiteurs chaque année. Et dans cet univers, une communauté bien particulière grandit : celle des superfans qui organisent leur vie, leurs vacances et même leurs plus beaux moments autour de cette passion.

Certains, comme Alexandre, investissent chaque année des centaines d’euros dans des pass illimités et des objets de collection. D’autres vont plus loin : Jérôme et Sandy, mariés à Nigloland, organisent désormais des voyages pour des dizaines de passionnés comme eux, avec hôtels thématisés et accès exclusifs aux attractions. Mais ces séjours hors du commun, parfois facturés six-cents euros et plus, sauront-ils combler les attentes de ces clients exigeants ?

Et la passion franchit les frontières. À Orlando, capitale mondiale du divertissement, un couple français a économisé pendant des années pour s’offrir le rêve d’une vie : deux semaines à Disney et Universal. Entre manèges cultes, immersion magique et émotions fortes, une incroyable surprise attend même la jeune femme.

Alors, pourquoi ces fans dépensent-ils sans compter ? Comment les parcs cultivent-ils leur fidélité grâce aux pass VIP, aux avant-premières et aux séjours packagés ? Et surtout, jusqu’où ces passionnés sont-ils prêts à aller pour vivre leur rêve de grand huit ?