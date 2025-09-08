recherche
Magazines

"C ce soir" lundi 8 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 8 septembre 2025 200
"C ce soir" lundi 8 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 8 septembre 2025 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 8 septembre 2025 :

Chute de Bayrou  La France bloquée ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques.

Virginie Calmels, cheffe d’entreprise.

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe.

Julie Souman du Mouvement des Mères Isolées.

Maud Vergnol de L'Humanité.

Jean-Marc Dumontet, proche d’Emmanuel Macron.

Dernière modification le lundi, 08 septembre 2025 20:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 9 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 9 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

08 septembre 2025 - 20:57

Sur le même thème...

&quot;Enquêtes criminelles&quot; : retour sur l'assassinat de Matthieu Dallibert sur W9 mercredi 10 septembre 2025

"Enquêtes criminelles" : retour sur l'assassinat de Matthieu Dallibert sur W9 mercredi 10 septembre 2025

08 septembre 2025 - 18:53

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus pa…

08 septembre 2025 - 18:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL