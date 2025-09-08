"C ce soir" lundi 8 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 8 septembre 2025 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 8 septembre 2025 :

Chute de Bayrou • La France bloquée ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques.

Virginie Calmels, cheffe d’entreprise.

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe.

Julie Souman du Mouvement des Mères Isolées.

Maud Vergnol de L'Humanité.

Jean-Marc Dumontet, proche d’Emmanuel Macron.