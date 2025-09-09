recherche
"C ce soir" mardi 9 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

mardi 9 septembre 2025
"C ce soir" mardi 9 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 9 septembre 2025 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli, du lundi au mercredi, puis Camille Diao, le jeudi, reçoivent des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 9 septembre 2025 :

"Bloquons tout"  Le pays à l'arrêt ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Nicolas Framont de Frustration Magazine.

Perrine SImon-Nahum, historienne et philosophe.

Mathieu Lefèvre, député Renaissance.

Emmanuelle Anizon, grand reporter à L'Obs.

Bastien François, professeur de science politique.

