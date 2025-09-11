"C ce soir" jeudi 11 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 11 septembre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 11 septembre 2025 :

Charlie Kirk • Le « martyr » du trumpiste ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Ivanne Trippenbach, grand reporter au journal Le Monde.

Thomas Snegaroff, historien et journaliste.

Pierre Valentin, essayiste.

Lumir Lapray, activiste.

Laure Mandeville, grand reporter au Figaro.

Cole Stangler, journaliste.