"C Politique" dimanche 14 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 14 septembre 2025 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 14 septembre 2025 :

Charlie Kirk • De la guerre culturelle à la guerre civile ?

Les invités reçus par Thomas Snégaroff :

Jean-Baptiste Thoret, historien et critique de cinéma, spécialiste du Nouvel Hollywood et du cinéma italien des années 1970.

Astrid von Busekist, politologue.

Hugo Micheron, enseignant et chercheur en sciences politiques.

Lumir Lapray, femme politique, consultante et influenceuse.

Parick Weil, politologue.