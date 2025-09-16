"Quotidien" mardi 16 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, la magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus mardi 16 septembre 2025 :
Antoine Foucher, pour son livre « Sortir du travail qui ne paie plus » aux éditions de l'Aube.
Teddy Riner et Luthna Plocus pour « Love is blind » sur Netflix.