"C à vous" mercredi 17 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 17 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 17 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Le RN reçu à Matignon, pétition pour un référendum sur l'immigration, taxe sur les grandes fortunes…

Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président du Rassemblement national.

Donald Trump au Royaume-Uni pour une deuxième visite d’État historique

Nicole Bacharan, historienne et spécialiste des États-Unis et Dominique Simonnet, essayiste & écrivain pour leur livre "Requiem pour le monde libre" (L'Observatoire).

20:00 C à vous, la suite

Christian Clavier et Rayane Bensetti, pour le film “Le million” en salle le 24 septembre.

Nathan Devers, pour le livre “Surchauffe” chez Albin Michel.