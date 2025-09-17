recherche
"C à vous" mercredi 17 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 17 septembre 2025 424
"C à vous" mercredi 17 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 17 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 17 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Le RN reçu à Matignon, pétition pour un référendum sur l'immigration, taxe sur les grandes fortunes…

Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président du Rassemblement national.

Donald Trump au Royaume-Uni pour une deuxième visite d’État historique

Nicole Bacharan, historienne et spécialiste des États-Unis et Dominique Simonnet, essayiste & écrivain pour leur livre "Requiem pour le monde libre" (L'Observatoire).

20:00 C à vous, la suite

Christian Clavier et Rayane Bensetti, pour le film “Le million” en salle le 24 septembre.

Nathan Devers, pour le livre “Surchauffe” chez Albin Michel.

 

Dernière modification le mercredi, 17 septembre 2025 17:06
