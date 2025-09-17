"C à vous" mercredi 17 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 17 septembre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Le RN reçu à Matignon, pétition pour un référendum sur l'immigration, taxe sur les grandes fortunes…
Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président du Rassemblement national.
Donald Trump au Royaume-Uni pour une deuxième visite d’État historique
Nicole Bacharan, historienne et spécialiste des États-Unis et Dominique Simonnet, essayiste & écrivain pour leur livre "Requiem pour le monde libre" (L'Observatoire).
20:00 C à vous, la suite
Christian Clavier et Rayane Bensetti, pour le film “Le million” en salle le 24 septembre.
Nathan Devers, pour le livre “Surchauffe” chez Albin Michel.