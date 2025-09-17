recherche
"C ce soir" mercredi 17 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 17 septembre 2025
Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 17 septembre 2025 à 22:35 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 17 septembre 2025 :

État Palestinien  Symbole ou chemin vers la paix ?

Les invités de Karim Rissouli :

Yasmina Asrarguis, spécialiste du Moyen-Orient.

Thomas Maineult, historien.

Ahmad Dari, artiste franco-palestinien.

Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue.

Eric Danon, ex-ambassadeur de France en Israël.

Suivez nous...

