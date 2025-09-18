recherche
"Quotidien" jeudi 18 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

jeudi 18 septembre 2025
"Quotidien" jeudi 18 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 18 septembre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 18 septembre 2025 :

Thomas Legrand, éditorialiste politique.

David Guetta pour son spectacle « The Ultimate Monolith Show » les 12 & 13 juin 2026 au Stade de France.

jeudi, 18 septembre 2025
