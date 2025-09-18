"C ce soir" jeudi 18 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 18 septembre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 18 septembre 2025 :

18 septembre 2025 • La rue peut-elle inverser le rapport de force ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT.

David Amiel, député Ensemble pour la République de Paris.

Samuel Hayat, politologue.

Stéphanie Villers, économiste.

Antoine Foucher, essayiste.

Mathieu Souquière, essayiste.