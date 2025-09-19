recherche
Magazines

"Quelle époque !" samedi 20 septembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 710
"Quelle époque !" samedi 20 septembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 20 septembre 2025 à 23:25, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Quelle époque !" c'est le talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! "Quelle époque !" est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Samedi 20 septembre 2025, Léa Salamé reçoit  : Dany Boon, Audrey Crespo-Mara, Zaz, Pauline Loquès, Théodore Pellerin, Anastasia Fomitchova.

Seront également sur le plateau, les nouveaux champions du monde de foot, The French Touch.

Pour cette nouvelle saison, Léa Salamé est accompagnée de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux et Hugo Clément.

Dernière modification le vendredi, 19 septembre 2025 19:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; samedi 20 septembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" samedi 20 septembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

19 septembre 2025 - 21:08

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; vendredi 19 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

"28 minutes" vendredi 19 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

19 septembre 2025 - 18:50

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 20 septembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 20 septembre 2025, les invités reçus par Léa …

19 septembre 2025 - 19:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL