Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 20 septembre 2025 à 19:25

Samedi 20 septembre 2025 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 20:00 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Linh-Dan Pham, actrice.

Jean-Luc Lemoine, humoriste.

Philippe Torreton, comédien.

Joseph Incardona, écrivain.

Diane Kurys, réalisatrice, scénariste, actrice et productrice.

Cette liste sera probablement réactualisée avec des invités supplémentaires dans le courant de la journée avant la diffusion de l'émission.