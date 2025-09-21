"En société" dimanche 21 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

Dimanche 21 septembre 2025 à 18:30, Emilie Tran Nguyen présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "En société". Voici le sommaire et les invités reçus cette semaine.

"En société" est le rendez-vous d'access du dimanche soir construit autour de trois grands reportages. Une émission qui se veut riche en images avec de l'immersion, des portraits mais aussi des grands récits...

Avec son équipe, Emilie Tran Nguyen raconte les vies, les destins des femmes et des hommes, tous ceux qui marquent notre époque, interrogent, inspirent ou même dérangent notre société.

Revenir sur le terrain pour être au plus près de la parole et des faits, renforcer l'image et le reportage pour donner à voir tous les visages de notre société.

Autour d'Emilie Tran Nguyen, les reporters de la rédaction viendront nous raconter ce qu'ils ont vu, les coulisses de leur rencontre mais aussi tout ce qu'il n'ont pas pu forcément filmer.

En plateau, des intellectuels ou des témoins interviendront pour réagir et approfondir les grandes questions posées par les reportages.

Au sommaire ce dimanche 21 septembre 2025 :

Charlie Kirk • Au "Panthéon de Trump"

Gérard Bronner, sociologue.

David Thompson.

Jordan Mintzer, journaliste au Hollywood Reporter.

Les Corbières • La vie après les flammes

Kattalin Fortuné, conseillère départementale de l'Aude.

Palestine • L'heure de la renaissance

Dominique Eddé, romancière, essayiste, traductrice et enseignante libanaise.

Sophie Lamotte, journaliste.