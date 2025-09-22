Restauration d'une Audi S4 V8 Cabriolet dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 23 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le troisième épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Audi S4 V8 Cabriolet.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic !

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x03 • Audi S4 V8 Cabriolet

Baptiste mise tout sur une Audi S4 Cabriolet, cette sportive élégante qui fait tourner les regards.

Trouvée à seulement 4 000 euros, le rêve tourne vite au cauchemar : la voiture ne démarre pas. Sous le capot, c'est la cata : compression, distribution, soupapes défaillantes, et des pistons à l'agonie. Chaque démontage révèle de nouvelles mauvaises surprises, et la facture menace de s'envoler.

Baptiste joue gros sur ce projet risqué : redonner vie à cette belle allemande sans plonger dans le rouge financier. Pari serré, entre espoir et casse possible !