recherche
Magazines

Restauration d'une Audi S4 V8 Cabriolet dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 23 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 22 septembre 2025 126
Restauration d'une Audi S4 V8 Cabriolet dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 23 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le troisième épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Audi S4 V8 Cabriolet.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x03 Audi S4 V8 Cabriolet

Baptiste mise tout sur une Audi S4 Cabriolet, cette sportive élégante qui fait tourner les regards.

Trouvée à seulement 4 000 euros, le rêve tourne vite au cauchemar : la voiture ne démarre pas. Sous le capot, c'est la cata : compression, distribution, soupapes défaillantes, et des pistons à l'agonie. Chaque démontage révèle de nouvelles mauvaises surprises, et la facture menace de s'envoler.

Baptiste joue gros sur ce projet risqué : redonner vie à cette belle allemande sans plonger dans le rouge financier. Pari serré, entre espoir et casse possible !

Dernière modification le lundi, 22 septembre 2025 11:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Tracker&quot; : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 24 septembre 2025

"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 24 septembre 2025

22 septembre 2025 - 11:01

Sur le même thème...

&quot;Non élucidé&quot; sur l’affaire Véronique Duchesne-Meunier mardi 23 septembre 2025 sur T18

"Non élucidé" sur l’affaire Véronique Duchesne-Meunier mardi 23 septembre 2025 sur T18

22 septembre 2025 - 09:56

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 21 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

20 septembre 2025 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL