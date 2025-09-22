recherche
"Tout beau, tout neuf" lundi 22 septembre 2025, les invités de Cyril Hanouna sur W9

"Tout beau, tout neuf" lundi 22 septembre 2025, les invités de Cyril Hanouna sur W9

Lundi 22 septembre 2025 à partir de 18:45, Cyril Hanouna présentera un nouveau numéro de "Tout beau, tout neuf". Voici les invités qui seront ce soir dans l'émission....

Nouveau décor, nouveaux chroniqueurs, nouvelles rubriques… mais toujours ce style inimitable et cette proximité unique avec le public.

"Tout beau, tout neuf", c’est un concentré d’énergie, de liberté et de bonne humeur dans lequel les news, les chroniques et les happenings les plus surprenants se succèdent pour offrir près de trois heures de divertissement quotidien hors norme.

Autour de Cyril Hanouna, une bande aux caractères bien trempés et aux profils variés pour débattre et parler, sans langue de bois, de tous les sujets qui animent les Français et pour accueillir des invités qui font l’événement.

Les invités du lundi 22 septembre 2025 :

C'est le sujet dont tout le monde parle depuis ce week-end ! Jeremstar a participé à une action anti-corrida pour laquelle il s'est retrouvé en garde à vue jusqu'à hier. Ce soir, il sera sur le plateau de l'émission pour tout nous dire.

