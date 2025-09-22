"Quotidien" lundi 22 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 22 septembre 2025 :
Nora Bussigny, pour son livre « Les nouveaux antisémites » chez Albin Michel.
Paul de Saint Sernin, pour son one-man show au théâtre de l'Européen à partir du 25 septembre et en tournée dans toute la France.
Guillaume de Saint Sernin, comédien.