"Ça commence aujourd'hui" mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 23 septembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ils ont tout fait pour retrouver leur amour de jeunesse !



La première rencontre. Les regards qui se croisent, le cœur qui s'emballe, la promesse d'un amour éternel. Pour la plupart, ces débuts se transforment en une vie à deux. Mais pour certains, le destin en a décidé autrement. Ils se sont perdus de vue, emportés par le tourbillon de la vie, le temps et la distance, sans jamais vraiment s'oublier. Vingt ans après ou quarante ans plus tard, ces âmes sœurs se sont données une seconde chance, prouvant que le véritable amour ne meurt jamais.

Patrice et Christine se sont rencontrés en 1979. Leur idylle a duré 1 an, jusqu’au jour où Patrice a entamé une carrière militaire. C’est lors d’une permission que Patrice a appris la grossesse de Christine et il a pu voir sa fille Maud lorsqu’elle avait 2 mois. Mais l'appel de l'armée était plus fort et Christine ne voulant pas lui imposer cet enfant, ils se sont perdus de vue. C’est seulement 40 ans plus tard, grâce à leur fille, qu’ils se sont retrouvés...

Nicolas et Géraldine avaient 15 et 14 ans quand ils se sont rencontrés. Nicolas était follement amoureux d’elle, mais à ses yeux, il était seulement "le bon copain". 22 ans plus tard, nostalgique du bon vieux temps, Nicolas a voulu organiser des retrouvailles entre anciens copains. Il est tombé sur Géraldine, avec laquelle il a rediscuté. Pour lui plaire, il a cherché à se relooker et la magie a opéré !

15:05 Maladie de Charcot : leur combat pour la vie !

Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit Manon et Maïté, 2 survivantes d'un réseau d'exploitation sexuelle.

À 20 ans, Maïté a été victime de traite sexuelle. Après avoir été piégée en pensant aller à un entretien d'embauche, Maïté a été violée, puis menacée avant d'être vendue à des clients pendant 6 mois, 6 mois d'enfer...

À 15 ans, Manon est tombée dans un réseau d'exploitation sexuelle. Approchée par une femme en boîte de nuit, elle rencontrera le "patron" dès le lendemain. Manon est violée par cet homme, puis vendue à des clients pendant 1 an, jusqu'à ce qu'il disparaisse...