"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 25 septembre 2025 :

Évangéliques : un succès pas si angélique ?

Ils disent ouvrir une nouvelle église tous les 10 Jours : les évangéliques cartonnent en France et certaines de leurs églises n’ont rien à envier aux « mégachurches » américaines !

Envoyé spécial vous emmène dans les coulisses d’une des plus grandes églises évangéliques de France, pour comprendre ce qui attire autant de nouveaux croyants. Son pasteur, aux allures de communicant charismatique, prêche chaque week-end devant plus de 5000 personnes, dans un temple conçu comme une salle de spectacle. Chanteurs professionnels, danseurs, stand up et punchlines… L’office devient un spectacle qui doit rendre la vie chrétienne plus attractive et convertir en masse.

Sur les réseaux sociaux, les nouveaux pasteurs-stars Français s’appuient sur des méthodes issues du marketing pour propager leur vision d’un christianisme rigoriste. Des influenceurs aux millions d’abonnés incitent leurs ouailles et followers à se vêtir chastement, à prier plusieurs fois par jour, et assurent que les guérisons divines et les possessions démoniaques font partie du quotidien. Vous verrez comment certaines églises incitent leurs fidèles à développer leurs soi-disant pouvoirs surnaturels. Des croyances qui poussent certains fidèles à perdre pied avec la réalité.

Envoyé spécial a recueilli le témoignage rare d’une famille de « déconvertis » et d’un ancien pasteur. Révélations sur l’envers du décor, les techniques d’emprise sur les fidèles et les thérapies de conversion encore organisées dans certaines églises.

Un reportage d’Anais Bard, Matthieu Renier Benoit Sauvage et Marion Gualandi.

Ces Français à la conquête du ring thaï

Boxe thaï, MMA, kickboxing : alors que ces sports de combat connaissent un essor fulgurant, de plus en plus de jeunes Français choisissent de s’installer en Thaïlande pour vivre leur passion à fond et y pratiquer le sport national : la boxe thai.

L’île tropicale de Phuket est ainsi devenue un véritable hub du « fight mondial ». Des combattants et combattantes venus de France s’entrainent dur sous le soleil, attirés par le niveau des camps de formation qui se multiplient, et la possibilité de combattre rapidement devant du public au sein de stades mythiques comme le Rajadamnern à Bangkok.

Des débutants à la recherche d’un nouveau défi personnel, aux compétiteurs aguerris prêts à en découdre lors de tournois professionnels, Envoyé Spécial vous plonge au cœur d’un phénomène qui dépasse le simple cadre du sport.