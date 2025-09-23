recherche
Inédit du magazine "Arnaques !" consacré à la santé jeudi 25 septembre 2025 sur M6

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025 148
Inédit du magazine "Arnaques !" consacré à la santé jeudi 25 septembre 2025 sur M6

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 le 25ème numéro du magazine "Arnaques !" sera sera intégralement consacré à la santé.

"Arnaques !" vous propose un numéro spécial santé. Opérations inutiles, diagnostics erronés, dépassements d’honoraires non déclarés, fraudes à l’assurance maladie… derrière leurs blouses blanches, certains professionnels n’hésitent pas à franchir la ligne rouge au détriment des patients.

Un ophtalmo marseillais rendrait ses patients malvoyants

Dans cette enquête, le magazine lève le voile sur les pratiques inquiétantes d’un ophtalmologue marseillais. De nombreux patients l’accusent de leur avoir fait perdre la vue. Malgré une condamnation par le Conseil de l’Ordre des Médecins, le docteur C. continue d’exercer. Son diagnostic favori : la cataracte. Même chez des patients qui n’en ont pas ! Résultat : des opérations inutiles, des séquelles irréversibles et des personnes désormais malvoyantes. Mais l’affaire ne s’arrête pas là : absence de facturation, dépassements d’honoraires non déclarés, fraude présumée à la Sécurité sociale… le palmarès du docteur C. est alarmant.

L’équipe d’Arnaques ! est allée en consultation dans son cabinet et ce qu’elle a découvert est tout simplement effarant.

À Bordeaux, un dentiste mutile ses patients

Dans la région bordelaise, plusieurs patients tirent la sonnette d’alarme : ils auraient été victimes de traitements abusifs de la part d’un dentiste. Pose d’implants défectueux, couronnes sur dents saines, facturations excessives... ils dressent un portrait accablant du praticien, pourtant réputé pour être le « dentiste des stars ». Une situation d’autant plus choquante que ses honoraires étaient deux fois plus chers que les tarifs habituels. Aujourd’hui, il est même accusé d’homicide involontaire à la suite du décès d’une patiente.

L’équipe d'Arnaques ! a mené l’enquête et révèle un passé trouble : ce dentiste aurait été radié au Royaume-Uni, son pays d’origine.

