"C dans l'air" mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce mardi 23 septembre 2025, Caroline Roux reçoit Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et au Nouvel Obs.

La France et plusieurs autres pays ont reconnu hier "l'État de Palestine" depuis la tribune de l'ONU, tentant de renforcer la pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre à Gaza, dans le cadre d'un mouvement historique mais à la portée encore avant tout symbolique. "La France reconnaît aujourd'hui l'Etat de Palestine", a déclaré solennellement sous les applaudissements le président français, Emmanuel Macron, à l'ouverture de la grand-messe annuelle des Nations unies à New York.

"Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. (...) Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir", a-t-il martelé. Il a toutefois précisé que l'établissement d'une ambassade de France dans un futur Etat palestinien serait conditionné à la libération des otages détenus à Gaza.

Emmanuel Macron est à l'initiative de ce sommet, coprésidé avec l'Arabie saoudite, sur l'avenir de la solution à deux Etats, après des mois d'intense travail diplomatique pour rallier un maximum de pays et tenter de forger un plan de paix. "La France devient un agent déstabilisateur de la région Moyen-Orient", a réagi ce matin sur RTL l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Une réaction du président américain Donald Trump était attendue cet après-midi à l'ONU.

Pierre Haski donnera son analyse sur la portée de cette reconnaissance d'un État palestinien par la France, et par désormais 158 pays. Comment cheminer désormais vers la paix ? Il réagira aussi à une information du jour : le survol de drones sur le Danemark, dénoncé aujourd'hui comme une "grave attaque" par la Première ministre Mette Frederiksen.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint du Parisien, chef du service police-justice.

Elina Rostan, auteure du livre « L’affaire Jubilar, un crime parfait ? ».

Hélène Romano, psychologue clinicienne.

Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Valentine Arama (en duplex), journaliste au Figaro.

Le thème du magazine :

C’est l’une des plus grandes énigmes judiciaires de ces dernières années. Que s’est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn ? Cette nuit-là, Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans et mère de deux enfants, disparaît de son domicile. Depuis ce lundi 22 septembre, son mari, Cédric Jubillar, comparaît devant la cour d’assises du Tarn à Albi pour "meurtre aggravé sur conjoint". Il est accusé d’avoir tué son épouse, dont le corps n’a jamais été retrouvé. Incarcéré depuis 2021, il continue de clamer son innocence.

Près de cinq ans d’enquête, des dizaines d’auditions, une instruction marquée par de nombreux rebondissements... Mais aucun aveu, aucun corps. Le procès, très attendu, doit durer quatre semaines. Et une question va planer au-dessus des débats : comment juger une affaire criminelle où il n’y a ni corps, ni aveux ?

Ce dossier n’est pas sans rappeler une autre affaire qui a profondément marqué la région : celle d’Amandine Estrabaud. Là encore, une jeune femme disparue dans le Tarn, en 2013. Là encore, un corps introuvable. Après trois procès, Guerric Jehanno a été condamné à trente ans de réclusion criminelle pour viol et meurtre. En février dernier, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.

Les journalistes du magazine ont rencontré Bernard Lavigne, avocat général, pour décrypter les enjeux de ce type de procès.

