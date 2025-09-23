"28 minutes" mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 23 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 23 septembre 2025 :

Aujourd’hui champion paralympique, Hakim Arezki raconte son parcours, de la manifestation réprimée en Algérie où il perdit la vue à sa reconstruction.

Avec désormais la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal, ce sont 158 pays sur les 193 membres de l’ONU qui reconnaissent l'État palestinien.

Le cécifoot comme lumière : la renaissance d’Hakim Arezki

Le 7 septembre 2024, Hakim Arezki marque, de son pied droit, le premier tir au but de l’équipe de France de cécifoot en finale des Jeux paralympiques, à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Ce même pied qui a failli être amputé 23 ans plus tôt. En 2001, le jeune Hakim participe à une manifestation pacifique en Kabylie pour la défense de la langue et de l'identité berbère. Il reçoit deux balles dans le corps : une dans le tendon d’Achille, une autre sous le crâne. La seconde le rendra aveugle en sectionnant neuf nerfs optiques. Son père, qui vit en région parisienne, le retrouve en Algérie et parvient à l’évacuer en cachette pour le faire hospitaliser en France. Dans sa biographie “Renaître dans la nuit” (XO éditions), il revient sur sa traversée du désert qui dura deux ans, d’hôpital en hôpital, d’opérations en opérations, l'acceptation de son nouveau handicap puis, enfin, sa reconstruction progressive.

Reconnaissance de l’État de Palestine : chemin vers la paix ou voie sans issue ?

"Le temps est venu de faire la paix", a déclaré Emmanuel Macron dans l’enceinte des Nations unies le 22 septembre. Un discours d’un peu plus de 20 minutes durant lequel il a reconnu l’État palestinien. Quelques applaudissements ont accompagné cette annonce prononcée devant deux chaises ostensiblement vides : celles des représentants d’Israël et des États-Unis. La veille, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal ont également reconnu officiellement cet État. Aujourd’hui, ils sont 158 pays sur les 193 membres de l’ONU à l’avoir fait. “Ils reconnaîtront un État palestinien sur le papier et nous construirons ici l’État juif israélien sur le terrain. Le papier sera jeté à la poubelle de l’histoire et l’État d’Israël prospérera et fleurira”, avait déjà prévenu le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. La probabilité d’une annexion totale de la Cisjordanie par Israël est toujours d’actualité. Les États-Unis sont le seul pays du Conseil de sécurité de l’ONU a ne pas reconnaître l’État palestinien. Donald Trump s’exprime aujourd’hui aux Nations unies pour s’en prendre aux pays qui ont choisi de reconnaître la Palestine. Il doit, dans le même temps, rencontrer les dirigeants des pays arabes pour évoquer son propre plan, celui d’une Riviera à Gaza.

Enfin, Xavier Mauduit revient sur les travaux de la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche qui viennent de débuter, rappelant l’époque du “Gilded Age”. Marie Bonnisseau nous présente un nouveau produit d'hygiène : le déodorant pour tout le corps, créé par un gynécologue américain qui voyait ses patients s’inquiéter de l’odeur de leurs parties intimes.

Les invités :

Hakim Arezki, pour sa biographie “Renaître dans la nuit” (XO éditions).