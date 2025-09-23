"Les maternelles XXL" mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mardi 23 septembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mardi 23 septembre 2025 :

L’amour à toute allure !

Et aussi :

Le Kido Info : l’actu pour les enfants par Houssem Loussaïef.

Popi fait peau neuve

Éduquer un chien d’assistance : une affaire de famille

Les gestes qui sauvent en cas de fausse-route

L’allaitement, ça se prépare dès la grossesse

Comment aider son ado à réviser en restant zen ?

Les rêves d’enfant de Lucien Jean-Baptiste.

Les actus d’Houss

Elle chante, elle écrit : Zoé Clauzure a tout d’une grande

Le match entre mère française et mère américaine.

3 filles à la maison.