"Les maternelles XXL" mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mardi 23 septembre 2025 :
L’amour à toute allure !
Et aussi :
Le Kido Info : l’actu pour les enfants par Houssem Loussaïef.
Popi fait peau neuve
Éduquer un chien d’assistance : une affaire de famille
Les gestes qui sauvent en cas de fausse-route
L’allaitement, ça se prépare dès la grossesse
Comment aider son ado à réviser en restant zen ?
Les rêves d’enfant de Lucien Jean-Baptiste.
Les actus d’Houss
Elle chante, elle écrit : Zoé Clauzure a tout d’une grande
Le match entre mère française et mère américaine.
3 filles à la maison.