"C à vous" mardi 23 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

mardi 23 septembre 2025
"C à vous" mardi 23 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 23 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 23 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Reconnaissance de la Palestine, mobilisation des patrons contre la taxe Zucman, censure du gouvernement Lecornu…

Manuel Bompard, coordinateur national de La France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône.

Paracétamol, autisme, hépatite… Donald Trump multiplie les fake news médicales

Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste, professeur à l'Institut Pasteur et CNAM.

Nicolas Berrod, chef adjoint du pôle vie privée au Parisien.

20:00 C à vous, la suite

Jafar Panahi, réalisateur, pour son film "Un simple accident" en salle le 1er octobre.

Romain Duris et Camille Cottin, pour le film "Rembrandt" en salle le 24 septembre.

Julien Song, maître international d’échecs et youtubeur.

Dernière modification le mardi, 23 septembre 2025 17:14
Mardi
