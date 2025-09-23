recherche
"C ce soir" mardi 23 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025
"C ce soir" mardi 23 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 23 septembre 2025 à 22:35 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 23 septembre 2025 :

Trump  La nouvelle chasse aux sorcières

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Marie Gayte-Lebrun, spécialiste États-Unis.

Jean-François Colosimo, théologien.

Romuald Sciora, chercheur associé à l’IRIS.

Asma Mhalla, politologue.

Marc Weitzmann, journaliste.

Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
