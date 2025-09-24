recherche
"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes de Béziers vendredi 26 septembre 2025 sur W9

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025 159
Vendredi 26 septembre 2025 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Délinquance en série à Béziers : les gendarmes haussent le ton ! ».

En 2024, 4 tonnes de produits stupéfiants ont été saisies dans l’Hérault, du jamais vu dans le département. Les autorités n’hésitent plus à frapper les trafiquants au portefeuille : argent liquide, voitures, maisons… 14 millions d’euros ont été confisqués, soit plus du double par rapport à 2023.

La lutte contre le trafic de drogue reste la priorité absolue, et les gendarmes sont en première ligne. À Béziers, ils sont 200 à veiller sur la sécurité de la deuxième ville du département. Après une reconnaissance discrète par drone, le lieutenant Christophe interpelle trois individus sur deux sites différents. Ils sont soupçonnés de faire partie du même réseau. À leur domicile, les militaires découvrent des armes et 2 kg de stupéfiants.

Dans le département, les violences intrafamiliales sont en hausse de près de 3 % depuis un an. David, du PSIG, est dépêché à la rescousse d’une femme terrorisée par son ex-compagnon. Ivre, l’homme tente de briser une fenêtre pour pénétrer chez elle. Chaque seconde compte pour éviter le drame…

En 2024, les accidents sont en forte hausse dans l’Hérault : +21,5 %. Le nombre de blessés a triplé, dépassant le millier. En cause souvent, un conducteur sous stupéfiants. Sur un barrage filtrant au nord-ouest de Béziers, Alexandre repère un conducteur positif au cannabis et à la cocaïne, et pour couronner le tout, sans permis ! Récidiviste, il risque fort de passer par la case prison…

Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 15:23
Publié dans Magazines, Vendredi
