"Les maternelles XXL" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 24 septembre 2025 :
Ma vie de maman de triplés !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Dire non au racisme et à l’antisémitisme
- Et bien dansez maintenant !
- Les gestes qui sauvent en cas de fausse-route
- Des couturières au service des prématurés
- Au secours, mon enfant ne veut plus aller à l’école !
- Gil Alma, super papa
- Septembre en or : on se mobilise contre les cancers des enfants
- Comment parler des règles aux garçons ?
- Pourquoi mes enfants ne supportent pas que je chante ?