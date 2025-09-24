recherche
"Les maternelles XXL" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

0
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025
"Les maternelles XXL" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mercredi 24 septembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mercredi 24 septembre 2025 :

Ma vie de maman de triplés !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Dire non au racisme et à l’antisémitisme
  • Et bien dansez maintenant !
  • Les gestes qui sauvent en cas de fausse-route
  • Des couturières au service des prématurés
  • Au secours, mon enfant ne veut plus aller à l’école !
  • Gil Alma, super papa
  • Septembre en or : on se mobilise contre les cancers des enfants
  • Comment parler des règles aux garçons ?
  • Pourquoi mes enfants ne supportent pas que je chante ?
Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 16:35
Publié dans Magazines
L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

24 septembre 2025 - 16:13

Suivez nous...

