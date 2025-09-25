"Ça commence aujourd'hui" jeudi 25 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce jeudi 25 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

La vie sous emprise, c'est le thème de cette semaine, une semaine spéciale, comme vous les aimez tant.

Arnaque à la fausse célébrité, manipulation, amitié toxique, pervers narcissique, on décortique l'emprise psychologique avec Faustine Bollaert, ses invités et ses experts.

13:50 Angoisse, inquiétudes, fatigue : les papas aussi souffrent de dépression du post-partum

La période suivant la naissance d'un enfant est souvent idéalisée comme un moment de pur bonheur et d'épanouissement. Pourtant, derrière les sourires des jeunes parents se cache parfois une réalité bien plus sombre : la dépression post-partum.

Longtemps considérée comme une affection exclusivement féminine, les témoignages et les études révèlent que les pères ne sont pas épargnés par cette détresse psychologique. Loin des clichés du père en retrait, de plus en plus d'hommes, pourtant investis et désireux de fonder une famille, se retrouvent submergés par un tourbillon d'angoisse, d'inquiétudes et de fatigue chronique.

Gabriel rêvait d'une famille et lorsque sa compagne Calypso tombe enceinte en 2022, il est le plus heureux et se renseigne beaucoup sur la parentalité. Gabriel, travailleur indépendant, garde Aliyah seul du matin au soir et sombre petit à petit dans une dépression. Il peine à gérer les pleurs, les cris et se sent incompris par Calypso.

Depuis la naissance de ses jumeaux, Corentin souffre de dépression post-partum. Très impliqué dans la grossesse de sa compagne Carole, il a vite déchanté à l’arrivée des bébés. Il s'est senti dépossédé de son rôle de père lorsqu'il a dû reprendre le travail. Abattement, colère et idées noires, aux 5 mois des enfants, il a été diagnostiqué et il est sous traitement depuis.

15:05 Intimidations, gestes déplacés, harcèlement sexuel : la parole se libère à l'hôpital

Depuis que les victimes de harcèlement sexuel ont décidé de prendre massivement la parole, de nombreux secteurs professionnels se sont avérés touchés par ce scandale. Le milieu hospitalier, où le souci du bien-être de l'autre est censé être au centre de toutes les préoccupations, ne fait hélas pas exception. Plusieurs personnes, invitées sur le plateau de Faustine Bollaert, témoignent. Face à la caméra, elles reviennent sur leur parcours et acceptent d'évoquer leur expérience, leur traumatisme et les éventuelles suites disciplinaires ou judiciaires de l'agression dont elles ont été victimes.

Audrey a été harcelée par des supérieurs aux gestes déplacés durant ses années d’études de médecine. Elle dénonce les formateurs qui profitent de la naïveté des étudiants et étudiantes pour adopter des comportements allant à l’encontre même de la loi. Elle fait aujourd’hui partie de collectifs qui tentent de libérer la parole sur ces comportements dans le milieu hospitalier.

Rémi, infirmier, a subi du harcèlement sexuel caractérisé par des gestes et des paroles déplacés de la part d’un médecin avec qui il faisait équipe. Il exprime le mal-être ressenti durant cette période et les conséquences psychologiques qui s’en sont suivies.

Morgane a récemment obtenu son diplôme de sage-femme. Elle témoigne du harcèlement qu’elle a subi lors de son stage de fin d'études, et de l’engrenage de l’effet de groupe au sein d’une équipe qui pousse chacun à cautionner ces comportements.