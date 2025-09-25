"Échappées belles" aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 2025 sur France 5

Samedi 27 septembre 2025 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Sabine Quindou vous emmène en Malaisie.

La Malaisie, carrefour vibrant de cultures et de croyances, offre un exemple rare de cohabitation harmonieuse entre traditions malaises, chinoises et indiennes. Ce patchwork humain, riche et complexe, se reflète dans les paysages, les temples, les marchés et les visages croisés au fil du voyage.

Nous mettons le cap sur la Malaisie péninsulaire : un territoire fascinant où la nature luxuriante côtoie les mégapoles futuristes, où les forêts ancestrales du Taman Negara abritent les derniers nomades de la péninsule, et où la côte Est, aux allures de carte postale, devient le théâtre d’un combat écologique pour préserver ses fonds marins.

Entre immersion culturelle, exploration de la biodiversité et rencontres engagées, ce voyage nous invite à découvrir une Malaisie à la fois enracinée dans ses traditions et résolument tournée vers l’avenir.

La promesse : Un voyage de la ville à la mer, en passant par la jungle. Des paysages riches et variés à l’image des habitants de ce pays, où chacun vit sa culture dans un respect mutuel. La Malaisie, pays de carrefour, aurait-elle réussi à être le pays le plus tolérant du monde ?