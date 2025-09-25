"Chroniques criminelles" : l'affaire Cyrille Adam à revoir sur TFX samedi 27 septembre 2025

Le 23 septembre 2024 à Nîmes, la foule se presse devant la Cour criminelle du Gard. C’est un procès peu ordinaire qui s’ouvre ce jour-là. Celui d’un homme qui se fait appeler le "Loup Blanc". Un chaman aux allures de chef indien, qui prétend guider ses disciples vers l’harmonie intérieure, à coup de séances de yoga, de breuvages naturels et de méditation. Mais pas seulement…
Plusieurs adeptes l’accusent de viols et d’escroqueries. Cyrille Adam - de son nom - nie les faits. Il risque jusqu’à 20 ans de prison.
Alors, faux gourou et vrai prédateur ? Ou bien authentique chaman ? Quelle sera la décision du jury ?
Principaux intervenants :
- « Alice » : victime
- « Caroline » : victime
- « Patrick » : victime
- Jean-Baptiste Cesbron : avocat des parties civiles
- Carlo-Alberto Brusa : avocat de la défense
- Yanick Philipponnat : journaliste à Midi Libre
- Xavier Bénéroso : journaliste spécialiste des faits divers
- Stéphane Bouchet : journaliste spécialiste des faits divers
- Laurent Layet : psychiatre.