"Chroniques criminelles" : l'affaire Cyrille Adam à revoir sur TFX samedi 27 septembre 2025

Le 23 septembre 2024 à Nîmes, la foule se presse devant la Cour criminelle du Gard. C’est un procès peu ordinaire qui s’ouvre ce jour-là. Celui d’un homme qui se fait appeler le "Loup Blanc". Un chaman aux allures de chef indien, qui prétend guider ses disciples vers l’harmonie intérieure, à coup de séances de yoga, de breuvages naturels et de méditation. Mais pas seulement…

Plusieurs adeptes l’accusent de viols et d’escroqueries. Cyrille Adam - de son nom - nie les faits. Il risque jusqu’à 20 ans de prison.

Alors, faux gourou et vrai prédateur ? Ou bien authentique chaman ? Quelle sera la décision du jury ?

Principaux intervenants :