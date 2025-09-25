"C dans l'air" jeudi 25 septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 25 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 25 septembre 2025, Caroline Roux reçoit Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée.

Pour la première fois de l'histoire de la République, un ex-président derrière les barreaux : le tribunal de Paris a condamné jeudi Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison avec incarcération prochaine pour avoir "laissé ses proches" démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi, une lourde peine dont l'intéressé a dénoncé la "haine".

À la sortie de la salle d'audience aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a redit son "innocence" et aussitôt annoncé son intention de faire appel. Cela n'empêchera cependant pas son incarcération au cours des prochaines semaines. "La haine n'a donc décidément aucune limite (...) J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de justice et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute", a déclaré Nicolas Sarkozy face aux caméras.

La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, condamnée, elle aussi, à une peine avec exécution provisoire au procès des assistants européens, a peu après le jugement dénoncé "la généralisation" de l'exécution provisoire, "un grand danger, au regard des grands principes de notre droit" selon elle.

Jean-Philippe Tanguy réagira à la condamnation de l'ancien président de la République, alors même que Marine Le Pen est condamnée à une peine avec exécution provisoire. Il reviendra aussi sur la situation politique française, alors que Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre depuis quinze jours, et que la constitution du gouvernement n'a toujours pas été annoncée.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Mathieu Delahousse, grand reporter au Nouvel Obs.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste et politologue, Maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen et Sciences Po.

Carl Meeus, rédacteur en chef au Figaro Magazine.

Le thème de l'émission :

Sarkozy condamné à cinq ans de prison

Cinq ans de prison. La peine reçue ce matin par Nicolas Sarkozy est un coup de tonnerre judiciaire. Pour la première fois en France, un ancien président de la République est condamné à de la prison ferme. Si le mandat de dépôt est différé (la date d'incarcération n'est pas encore déterminée), l'exécution est provisoire : l'emprisonnement commencera même en cas d'appel. « Je dormirai en prison, mais la tête haute ! » a réagit Sarkozy.

L'ancien président a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Dans cette affaire à tiroirs, Sarkozy est jugé coupable d'avoir noué, via ses proches, un "pacte de corruption" avec Mouammar Kadhafi, l'ancien dictateur libyen, afin qu'il finance son accession à l'Élysée. Il est en revanche relaxé des faits de recel de détournement de fonds publics libyens, de corruption passive et de financement illégal de campagne électorale.

Cette condamnation n'a pas manqué de faire réagir Marine Le Pen. La cheffe de file du RN a reçue une peine inéligibilité avec exécution provisoire en mars dernier, l'empêchant de se présenter à toute élection pendant cinq ans. "La généralisation de l’exécution provisoire représente un grand danger", a-t-elle affirmé ce matin, en pointant du doigt une « violation de l'Etat de droit » et une « tyrannie des juges ». Elle espère que son jugement en appel (début 2026) effacera sa peine et lui permettra de candidater en 2027.

Pendant ce temps, à Matignon, Sébastien Lecornu planche sur la formation de son gouvernement. Le temps presse car le projet de loi de finances doit être déposé au plus tard le 7 octobre. Pour éviter une censure, le Premier ministre pourrait être tenté de répondre aux volontés de rééquilibrage fiscale que demandent la gauche et les syndicats. Mais la droite fait pression pour qu'aucune mesure n'aille dans ce sens. L'équation est donc périlleuse.

Alors, comment analyser la peine reçue aujourd'hui par Nicolas Sarkozy ? La décision des juges est-elle politique ? Sébastien Lecornu a-t-il une chance de faire passer son budget ?

