"28 minutes" jeudi 25 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

La navigatrice Isabelle Autissier et l'illustratrice Zelba lancent "Une bouteille à la mer" pour sauver les océans.

Stellantis va mettre temporairement à l’arrêt son usine de Poissy, ansi que cinq autres usines en Europe. Est-elle le symbole d’une industrie automobile européenne en crise ?

Le plaidoyer d’Isabelle Autissier pour la survie des océans

"Agir est le meilleur remède contre l’éco-anxiété”. Voilà ce que défend la navigatrice Isabelle Autissier dans la bande dessinée, "Une bouteille à la mer" (éditions Futuropolis et Stock), réalisée avec la dessinatrice Zelba. La première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire et présidente d'honneur de la fondation WWF France, s'allie à l'illustratrice et autrice allemande pour alerter sur le rôle essentiel de l'eau dans notre vie. 100% de la biosphère se développe en présence d'eau ou dans l’eau. De plus, les mers et océans fournissent 50% de l’oxygène de l'air respiré grâce au plancton qui, lui, absorbe 30% de nos gaz à effet de serre. Ces deux femmes vont à la rencontre de personnages comme la scientifique Françoise Gaill, ou de militants comme Lamya Essemlali, de l’association Sea Shepherd France. En brisant quelques idées reçues sur l'impact du recyclage du plastique et sur l'existence des aires marines protégées, les autrices appellent à la prise de conscience et à l'action.

Usine Stellantis à l’arrêt : est-ce le symbole d’un secteur automobile en crise ?

Le groupe Stellantis a confirmé, mardi 23 septembre, la mise au chômage partiel de 2000 salariés de son usine de Poissy (Yvelines) pendant trois semaines au mois d’octobre. Cinq autres usines, en Europe, du constructeur automobile devraient connaître le même sort selon le journal "Les Échos". Le quatrième constructeur automobile mondial justifie son choix par une adaptation à un rythme de production dû "à un marché difficile en Europe". Le groupe multinational a notamment vu ses chiffres chuter de 8,1 % en Europe depuis début 2025. Mais Stellantis n’est pas le seul groupe en difficulté. Avec des ventes à la baisse et une concurrence mondiale accrue, les constructeurs européens se sentent sous pression. La fin de la commercialisation des voitures thermiques, initialement prévue à 2035, mais qui pourrait être réexaminée, approche à grands pas alors que le marché des véhicules électriques à batteries stagne. Les constructeurs se plaignent également d’un manque d’aménagement des stations de recharge. Alors cette mise à l’arrêt des usines Stellantis est-elle le symbole d’une industrie automobile européenne en crise ?

Xavier Mauduit s'intéresse à l'avion de la ministre de la défense espagnole, Margarita Robles, victime d’un brouillage GPS près de l’enclave russe de Kaliningrad, située entre la Lituanie et la Pologne.

Marie Bonnisseau revient, quant à elle, sur l'affaire Babelio, site où les internautes notent et partagent leurs avis sur un livre, qui est au centre d'un scandale en cette rentrée littéraire.

