"Les maternelles XXL" jeudi 25 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire jeudi 25 septembre 2025 :
Sabrina et son mari n’ont pas dormi pendant 5 ans !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Comment bien comprendre ton chat !
- En CM2, ils passent le permis vélo…
- Le post-partum, ça se prépare !
- Nina ne veut rien manger…
- Trucs et astuces pour les aider à dormir
- Jérémy Frerot : la famille, c’est sacré !
- Le salut des filles passe par l’éducation des garçons…
- Attention au contrôle de l’âge sur le net !
- École : c’est parti pour les réunions de rentrée !