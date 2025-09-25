recherche
"Les maternelles XXL" jeudi 25 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 25 septembre 2025 143
Jeudi 25 septembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire jeudi 25 septembre 2025 :

Sabrina et son mari n’ont pas dormi pendant 5 ans !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Comment bien comprendre ton chat !
  • En CM2, ils passent le permis vélo…
  • Le post-partum, ça se prépare !
  • Nina ne veut rien manger…
  • Trucs et astuces pour les aider à dormir
  • Jérémy Frerot : la famille, c’est sacré !
  • Le salut des filles passe par l’éducation des garçons…
  • Attention au contrôle de l’âge sur le net !
  • École : c’est parti pour les réunions de rentrée !
Dernière modification le jeudi, 25 septembre 2025 16:58
Suivez nous...

