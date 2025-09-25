"Complément d'enquête", Police, justice : où sont les nouveaux ripoux ? jeudi 25 septembre 2025 sur France 2

Jeudi 25 septembre 2025 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un numéro inédit de "Complément d'enquête" dont le thème sera « Police, justice : où sont les nouveaux ripoux ? ».

Il aura fallu des mois pour le convaincre. Car le témoignage de ce policier pourrait lui coûter son poste et 10 ans d’emprisonnement. Sous couvert d’anonymat, il reconnaît être corrompu depuis des années, acheté par l’argent des narcotrafiquants. A chaque renseignement transmis clandestinement au crime organisé, il toucherait 4 à 500 euros, de quoi doubler son salaire mensuel !

Cette corruption est devenue un fléau qui guette tous les fonctionnaires d’État. Policiers, surveillants pénitentiaires et même magistrats, tous sont désormais ciblés par des narcotrafiquants qui, forts de leur puissance financière, n’hésitent plus à tenter de corrompre pour protéger leur business.

Cette enquête dévoile, témoignages et documents exclusifs à l’appui, comment s’opère de l’intérieur la corruption de certains fonctionnaires ; comment, pris dans un engrenage qui peut aller jusqu’aux menaces de mort, ceux qui se sont laissé tenter une fois se retrouvent ensuite pris au piège.

Comme cette greffière pénitentiaire accusée d’avoir intentionnellement commis des erreurs administratives pour écourter les peines de prison de plusieurs trafiquants en échange d’argent, transformant par exemple d’un clic une peine de 4 ans en une peine de 4 mois !

En Corse, un dossier implique même l’une des plus hautes fonctions : une juge d’instruction a été mise en examen notamment pour trafic d’influence en avril 2024, soupçonnée d’avoir rendu des services à la mafia locale en échange d’avantages, ce qu’elle conteste. Elle est présumée innocente. Les équipes de Complément d’enquête ont réussi à rencontrer de nombreux témoins clés de cette affaire hors-norme.

Comment les autorités peuvent-elles lutter contre les milliards des trafiquants alors qu’en un an les enquêtes sur la corruption dans la police ont quasiment doublé ?

Face aux caméras des journalistes de Complément d’enquête, chose rare, la police des polices, l’IGPN, mais aussi le ministre de la Justice et ancien ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin ont accepté d’évoquer ce phénomène qu’ils jugent inquiétants et les contrôles qu’ils mettent en place pour tenter de le juguler.

Une enquête de Julie Pichot et Marielle Krouk avec StudioFact.