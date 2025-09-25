recherche
"Quotidien" jeudi 25 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" jeudi 25 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 25 septembre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 25 septembre 2025 :

Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune Dimanche.

Nicolas Bastuck, chef du pôle droit et justice au Point.

Asma Mhalla, politologue et essayiste pour son livre « Cyberpunk, le nouveau système totalitaire » aux éditions du Seuil.

