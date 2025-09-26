"Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" : voyage au cœur de notre ventre sur T18 dimanche 28 septembre 2025

Dimanche 28 septembre 2025 à 20:50, T8 rediffusera un numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" qui sera consacré aux super pouvoirs de notre ventre.

Adriana et Michel reviennent au centre de notre anatomie, là où toute notre énergie semble converger : le ventre. Entre expériences inédites, découvertes récentes et révélations sur les vertus et méfaits du gras et du sucre, notre duo embarque pour un voyage qui ne manquera pas de métamorphoser notre façon de nous alimenter et d'envisager notre santé.

Et si tout venait du ventre ? Ces dernières années, les scientifiques ne cessent de lui découvrir des interactions surprenantes avec le reste de l'organisme, jusqu'à le désigner parfois comme notre deuxième cerveau. À quel point influence-t-il notre santé physique et mentale ? Un ventre contrarié peut-il être à l'origine de troubles sérieux ? Pour répondre à ces questions, Adriana et Michel se livrent à des expériences inédites et prennent conscience de la société très active et organisée qui se cache derrière notre nombril...

Ces bactéries qui nous veulent du bien

Non content d'abriter quelque 200 millions de neurones – soit l'équivalent du cerveau d'un petit animal de compagnie –, notre ventre est le foyer de milliards de bactéries, dont la découverte, en 2010, a bouleversé les connaissances sur le sujet. Loin d'être nos ennemis, ces micro-organismes, plus connus sous les noms de microbiote ou flore intestinale, sont plutôt de bonne composition : en aidant à l'ingestion d'aliments, en boostant notre système immunitaire, en bataillant les bactéries pathogènes, ils se révèlent comme les chevilles ouvrières de notre bonne santé.

Manger en pleine conscience

Diabète, obésité, syndrome du colon irritable... Ces maladies chroniques présentent un même schéma : la perte de la diversité de la flore intestinale. Heureusement, pour extraire les bactéries de ce chaos ambiant et les faire revivre en symbiose, un changement de régime peut, parfois, modifier le microbiote. Pour nous le prouver, Adriana et Michel redécouvriront le plaisir de « manger slow », une autre manière de percevoir les goûts, les limites de la satiété, mais aussi la qualité de leur digestion. Et pour mieux observer cette dernière, nous découvrirons l'intérieur du ventre de l'animatrice grâce à une « caméra-gélule » qu'elle ingérera.

Mieux vaudra avoir l'estomac bien accroché pour suivre ce nouveau numéro des Pouvoirs extraordinaires du corps humain !